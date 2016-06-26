بالصور.. منع بيع عبوات "زمزم" في طرقات مكة

صادرت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، كميات كبيرة من عبوات ماء زمزم المعروضة للبيع على الطرق السريعة بشكل عشوائي، وذلك خلال حملة تفتيشية نفذها مندوبو الأمانة بالتعاون مع مندوبي الجهات الأمنية ذات العلاقة.

وأكد رئيس بلدية الشوقية المهندس ممدوح بن محمد عراقي، حرص البلدية على متابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتنفيذ الإجراءات اللازمة حيالها، لاسيما الأنشطة ذات الأثر السلبي على البيئة، ورصد ومتابعة مثل هذه الأعمال العشوائية التي تمارس دون استيفاء الشروط الصحية.

وأشار إلى تنفيذ حملة على مواقف حجز السيارات بطريق مكة - جدة السريع (الزايدي)، ما أسفر عن ضبط باعة مخالفين يعرضون عبوات ماء زمزم بطريقة عشوائية غير صحية، حيث تمت مصادرة أكثر من 5 أطنان من هذه العبوات وإتلافها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وناشد رئيس بلدية الشوقية الزوار والمعتمرين بضرورة التعاون مع البلدية، وعدم الشراء من هؤلاء الباعة حفاظا على سلامتهم وصحتهم، مؤكداً استمرار الحملات التفتيشية وتكثيف الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة جميع المواقع للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.