تعرف على أبواب المسجد النبوي بين الحاضر والماضي

عبر تاريخ ِالأديان، تأخذُ الأبواب ُفي #عالم_العمارة رمزيات تتجاوز كونَها مداخلَ ومخارج َفقط، بما في ذلك المئةُ بابٍ الموجودة ُفي صدرِ وجنَباتِ #المسجد_النبوي_الشريف ، ولكلٍ منها تاريخ ٌيمتد عند بعضِها إلى أكثرَ من ألفٍ ومئتي #عام.

وتأخذُنا أبوابُ الحرم ِالنبوي الشريف أيضاً إلى أهم أسماءِ رجالاتِ التاريخ الإسلامي وصولاً إلى #العهد_السعودي الذي استعانَ بقدراتِ عدةِ دول ٍأوربية للمشاركةِ في تصنيع ِالأبواب وَفق أساليبَ تمنحُها حياة أطول.

وتحملُ أبوابُ الحرم ِالنبوي أسماءً، وأخرى أرقاماً، بينما تتشاركُ جميعُها في مستوىِ الجودة وجمال ِالنقش، ولمساتِ الذهب، وأيضاً كونُها #عناوينَ لالتقاءِ الزائرين، ودورساً دينية ًمتنوعة.

وتعددت أسماءُ #المدارس العمرانية العاملة في صناعةِ وزخرفة ِأبواب المسجد النبوي، بينما تستمر المدرسة ُالمجيدية الأكثرَ إلهاماً وتأثيراً لكل الزخارف اللاحقة بها، بصفتها هندسة زُخرفية مفتوحة على نموٍ وعصرنةٍ دائمَين.