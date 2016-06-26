الجبيل.. سعودي يقتل شقيقه الأكبر إثر خلاف عائلي

أقدم مواطن #سعودي أربعيني على قتل أخيه الأكبر "ستيني"، في محافظة #الجبيل بالشرقية، خلال شجار شب بينهما بالأيدي.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة #المنطقة_الشرقية العقيد زياد الرقيطي، اليوم الأحد، إنه عند العاشرة والربع مساء أمس السبت بتوقيت السعودية، تلقت شرطة محافظة الجبيل بلاغا من أحد المواطنين عن نشوب شجار بالأيدي بين شقيقين إثر خلاف عائلي؛ ما أسفر عن وفاة الشقيق الأكبر أثناء الشجار.

وأوضح الرقيطي أن شقيق #القتيل سلم نفسه لدوريات الأمن بالموقع، وباشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة والتحقيق فيها، ونقل جثمان المتوفى إلى المستشفى لتحديد سبب #الوفاة، تمهيدًا لإحالة الحادثة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

