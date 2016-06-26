محمد بن سلمان يشكر أوباما: مباحثاتنا ستعمق علاقاتنا

بعث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية شكر للرئيس باراك #أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية، إثر مغادرته الولايات المتحدة الأميركية بعد زيارة رسمية لها أشاد فيها بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكداً أن المباحثات التي تمت خلال الزيارة ستسهم في تعميق هذه العلاقات ومتانتها، وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك، على النحو الذي يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وفيما يلي نص البرقية، بحسب وكالة الأنباء السعودية:

الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق بعد انتهاء زيارتي الرسمية أن أتقدم لفخامتكم ببالغ الشكر وعظيم الامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".

فخامة الرئيس: أود أن أشيد مجددا بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين بلدينا، والتي تشهد مزيدا من التطور في المجالات كافة، كما لا يفوتني أن أؤكد أن المباحثات التي تمت خلال الزيارة ستسهم في تعميق هذه العلاقات ومتانتها، وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك، على النحو الذي يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم.

متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق استمرار التقدم والازدهار.

