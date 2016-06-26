محمد بن سلمان يبحث مع هولاند تدخلات إيران بالمنطقة

وصل ولي ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان صباح الاثنين إلى قصر الإليزيه، حيث أجرى مباحثات استغرفت ساعة كاملة مع الرئيس الفرنسي #فرنسوا_هولاند.

ثم انتقل الأمير محمد بن سلمان إلى قصر ماتينيون حيث اجتمع إلى رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحث مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تدخلات إيران بالمنطقة.

وأضاف الجبير أن هولاند أكد دعم فرنسا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأفاد مراسل "العربية" بأن المباحثات تطرقت إلى أزمات سوريا والعراق واليمن، فضلا عن بحث قضايا التعاون الثنائية.

وعقد الوفدان السعودي والفرنسي اجتماعا بالقصر برئاسة الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي هولاند.

وكان الرئيس الفرنسي في استقبال ولي ولي العهد السعودي لدى وصوله عند مدخل القصر، وكذلك في وداعه لدى انتهاء المباحثات.

ومن المقرر أن تستمر زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا لمدة يومين.

ويترأس الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته أيضا الاجتماع الثالث للجنة المشتركة الفرنسية - السعودية، كما يلتقي عددا من رجال الأعمال وكبار مديري الشركات الفرنسية الموجودة في السوق السعودية أو المهتمة بالدخول إليها.

ووصفت مصادر دبلوماسية فرنسية رفيعة المستوى لصحيفة "الشرق الأوسط" زيارة ولي ولي العهد بأنها بالغة الأهمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وبحسب بيان صدر من الديوان الملكي السعودي، فإنه استجابة لدعوة من الحكومة الفرنسية وبناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر الأمير محمد بن سلمان الولايات المتحدة الأميركية في أعقاب زيارة رسمية استغرقت عدة أيام، متوجهاً إلى الجمهورية الفرنسية يوم الأحد للاجتماع بالرئيس الفرنسي وعدد من المسؤولين الفرنسيين لبحث القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين.