الجبير: هولاند أكد دعم فرنسا لرؤية 2030

أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن لقاء ولي ولي العهد السعودي مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، تناول التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة، ناقلا دعم الرئيس الفرنسي لرؤية المملكة 2030 التي أكد على أهميتها في تحقيق نقلة نوعية ستشمل المنطقة برمتها.

كما تحدث الجبير لقناة "العربية" عن أهم الملفات التي تم نقاشها في اجتماع الأمير محمد بن سلمان والرئيس هولاند، والتي تمحورت حول القضايا الأمنية بالدول العربية، والبحث المشترك في سبل التصدي للإرهاب.

وأكد أن زيارة ولي ولي العهد تأتي في وقت مهم، حيث تواجه المنطقة العديد من التحديات، سواء الفراغ السياسي في لبنان والأزمة السورية والعراق وأزمة اليمن وليبيا وأهمية دعم مصر.

ومن المفترض أيضا أن يترأس الأمير محمد بن سلمان الاجتماع الثالث لـلجنة المشتركة الفرنسية السعودية، وسيتم خلال الزيارة بحث القضايا السياسية، وأوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان قد وصل صباح الاثنين إلى قصر الإليزيه، حيث أجرى مباحثات استغرفت ساعة كاملة مع الرئيس الفرنسي #فرنسوا_هولاند.