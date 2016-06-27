اليوم.. قمر رمضان في تربيعه الأخير

أفادت الجمعية الفلكية بجدة أن قمر شهر رمضان يصل اليوم الاثنين لمرحلة التربيع الأخير عند الساعة 9:18 مساء ويكون قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض، وفي ذلك الوقت لا يزال تحت الأفق.

ويشرق القمر بعد منتصف ليل الاثنين، ويصل أعلى نقطة في السماء صباح الثلاثاء عند الساعة 7 صباحا، ويكون أعلى الراصد مائلا باتجاه الجنوب مع شروق الشمس، وسيظل مشاهداً إلى أن يغرب بعد ظهر الثلاثاء.

وفي مرحلة التربيع الأخير يظهر نصف القمر فقط مضاء بنور الشمس ونصفه الآخر غارقاً في الظل، ويلاحظ الخط الفاصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر، وهو يحدد أن تغرب الشمس على القمر الآن.

هذا الخط الفاصل يعد أفضل مكان لرؤية التضاريس القمرية من خلال المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير، حيث تكون الظلال طويلة وتتداخل مع الضوء ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد، ولرؤية أفضل ينصح بمراقبة القمر مع بدء ظهور شفق الصباح عندما يكون سطوع القمر أقل.