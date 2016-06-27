سفير السعودية بفرنسا: زيارة ولي ولي العهد تعزز المصالح

قال سفير السعودية لدى فرنسا، الدكتور خالد العنقري، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع للجمهورية الفرنسية، ستعزز العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، واصفاً هذه العلاقات بالاستراتيجية والمتينة القائمة على الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة.

وأكد العنقري أن المواقف والرؤى السياسية بين البلدين متطابقة في أغلب القضايا الدولية، خصوصا ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقال العنقري إن ولي ولي العهد سيلتقي خلال الزيارة عددا من المسؤولين الفرنسيين لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث سيلتقي ولي ولي العهد بالرئيس فرنسوا هولاند، ورئيس الوزراء مانويل فالس، ووزير الدفاع جون إيف لودريان، وعدد من القيادات في القطاعين العام والخاص.

وأوضح العنقري أن هذه الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم البينية، كما سيتم عقد منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي في نسخته الثالثة، الذي سيجمع عددا من الشركات ونخبة من رجال الأعمال لمناقشة فرص الاستثمار بين البلدين.

وأفاد العنقري أن مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي سيُعقد أيضاً بالتزامن مع المنتدى، مشيرا إلى أن قيمة التبادلات التجارية بين الجانبين قد بلغت نحو 53 مليار ريال.