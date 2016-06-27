١٢٠٠عملية في مركز لعلاج العقم وأطفال الأنابيب بالقصيم

كشف مركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج العقم وأطفال الأنابيب بالقصيم، بأن عدد زيارات المراجعين الطبية بلغ أكثر 30 ألف، فيما بلغ عدد الإجراءات الطبية أكثر من 1200 عملية وذلك خلال العام الماضي.

وذكر مدير المركز الدكتور خالد الطيب بأن مركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج العقم وأطفال الأنابيب يقدم العديد من الخدمات الطبية المتقدمة في مجال العقم وأطفال الأنابيب، حيث تضمنت العمليات إجراء 724 عملية طفل أنبوب عن طريق الحقن المجهري و150 تلقيح صناعي و71 عملية تنظير رحمي وغيرها من الإجراءات الطبية.

وأشار الدكتور الطيب، بأن الإجراءات الطبية التي تتم بالمركز تشمل على أطفال الأنابيب وأطفال الأنابيب عن طريق الحقن المجهري والمناظير الجراحية وخزعات النطف للحيوانات المنوية، وتنقية الأجنة من الأمراض الوراثية حيث يجري حاليا العمل على استكمال مختبر الوراثة.

وأوضح بأن التخصصات الطبية التي يضمها المركز هي وحدة علاج العقم وأطفال الأنابيب ووحدة أمراض الذكورة والمسالك البولية ووحدة أمراض النساء والتوليد، مبينا بأن مركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج العقم وأطفال الأنابيب يعتبر مركزا تحويليا لمستشفيات وزارة الصحة، حيث يستقبل الحالات المحولة من الهيئات الطبية من مختلف مناطق المملكة، ومعتمد من وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية في برنامج الزمالة السعودية لاختصاص النساء والولادة.