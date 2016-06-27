‏‫‬19 ألف زيارة "طب منزلي" نفذتها مدينة الملك سعود

كشف مدير إدارة الطب المنزلي بمدينة الملك سعود الطبية، الدكتور محمود عنبر، عن تنفيذ ما يقارب 19800 زيارة منزلية على مستوى العاصمة الرياض، منذ بداية العام الحالي وحتى الآن للمرضى المسجلين بالمدينة من كبار سن وأطفال ومرضى الشيخوخة، والرعاية التلطيفية الخاصة بمرضى السرطان.

وأضاف عنبر أن المدينة تخدم حالياً 525 مريضا ومريضة وجميع الحالات طريحة الفراش، وغالبيتها تعاني من الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، ومضاعفات هذه الأمراض مثل الشلل النصفي، وجلطات المخ، وتقرحات سريرية، حيث تتم جدولة الزيارات حسب حالة المريض الصحية.

وأشار عنبر إلى أن الزيارات الطبية تتم عبر فرق طبية تشمل الطبيب والتمريض والأخصائية الاجتماعية وأخصائية التغذية والمسعف، ويوجد أربعة أطباء ميدانيين لمتابعة الحالات، وحالياً يتم تجهيز خمس إلى ستة فرق طبية لتنفيذ الزيارات الطبية.

كما تشمل الزيارة الطبية الكشف على الحالة وأخذ عينات الدم وغيره للمختبر وتوصيل المستلزمات الطبية.

وختم عنبر حديثه مؤكداً أن ما تقوم به إدارة الطب المنزلي بالمدينة هو امتداد للخطة العلاجية التي تحرص عليها مدينة الملك سعود الطبية، في كل ما شأنه خدمة المرضى وفق أعلى المعايير، بمتابعة المدير العام التنفيذي الدكتور هيثم بن محمد الفلاح.