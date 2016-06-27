22 صورة تجسد زيارة محمد بن سلمان إلى أميركا

أنهى ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، زيارة ناجحة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

1- #لقاء_أوباما : عبر الرئيس الأميركي عن التزام الولايات المتحدة الأميركية بمواصلة التعاون مع المملكة لما فيه مصلحة البلدين، والعمل مع السعودية لدعم أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

2- لقاء كيري: ركزت الاجتماعات على الملفات الإقليمية الساخنة، خصوصاً اليمن وسوريا والعراق ومحاربة #داعش .

3- لقاء وزير الدفاع الأميركي: شدد #ولي_ولي_العهد على حرص السعودية على مجابهة المخاطر المحيطة بالمنطقة من إرهاب وصراعات، مؤكدا أن واشنطن "حليف للرياض".

4- لقاء رئيس مجلس النواب الأميركي: بحث تعزيز العلاقات بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

5- لقاء مدير الـ "سي. آي. إيه" ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر: بحث معهما ملف الإرهاب والتعاون الأمني والاستخباراتي.

6- لقاء زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب نانسي بيلوسي إضافة إلى الاجتماعات الثنائية والموسعة مع رؤساء وأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب في مختلف اللجان، حيث التقى الأمير محمد بن سلمان برؤساء وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ، ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة القضاء في مجلس النواب.

7- لقاء الأمين العام للأمم المتحدة: التقى ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك. وفيه أكدت الأمم المتحدة أن السعودية الأكثر تبرعا في الحقل الإنساني.

8- لقاء وزيرة التجارة الأميركية: بحث المجالات التجارية، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

9- لقاء الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت": شهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون لتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، ودعم التحول الرقمي والابتكار القائم على المعرفة وفقا لرؤية السعودية 2030.

10- لقاء المسؤولين في شركة "سيسكو": ومجموعة من السعوديين العاملين في كبرى الشركات الأميركية.

11- لقاء رواد الابتكار في أميركا: حضر ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حلقة نقاش مع عدد من رواد الابتكار في الولايات المتحدة الأميركية.

12- لقاء رجال الأعمال السعوديين في نيويورك: تبادل الجميع خلال الاجتماع الحديث حول تعزيز الشراكة، وفرص الاستثمار، بما فيها استقطاب استثمارات واعدة لتوطين التقنية وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية.

13- لقاء مسؤولي شركة "6 فلاغز" الترفيهية: خلال اللقاء، سلّم الأمير محمد بن سلمان شركة "6 فلاغز" الترفيهية #الأميركية، ترخيصا للشركة بالعمل في المملكة.

14- لقاء شركة "3M" الأميركية: أسفر اللقاء عن تسلم الشركة ترخيصًا تجاريا للعمل في المملكة.

15- لقاء الرئيس التنفيذي لشركة آبل: التقى ولي ولي العهد، الرئيس التنفيذي لشركة #آبل تيم كوك.

16- لقاء رئيس تويتر: خلال اللقاء، تم بحث أوجه التعاون بشأن تأهيل الكوادر الوطنية والاستثمار في مجال التقنيات الإبداعية.

17- لقاء مجموعة "بلومبيرغ إل جي" الأميركية: بحث مجالات التعاون مع #الشركة في كافة #المجالات الاقتصادية، وكذلك سبل التعاون في المجالات الخيرية والإنسانية من خلال جمعيتها #الخيرية.

18- لقاء رئيس شركة فيسبوك: تم بحث مجالات تدريب الشباب السعودي في شركة فيسبوك والشركات التابعة لها، وتوفير بيئة ملائمة لاستثمارات فيسبوك في المملكة وخاصةً في مجالات التقنيات الإبداعية.

19- لقاء رئيس أكاديمية خان: بحثا الشراكة الأكاديمية بين مؤسسة #مسك الخيرية والأكاديمية.

20- إطلاق كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال: كشفت مؤسسة "مسك الخيرية" ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن تعاون مع كلية بابسون العالمية، وشركة لوكيد مارتن، لإطلاق كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وجرى توقيع التعاون في واشنطن.

21- "سيلفي" مع سعوديين بأميركا: التقى الأمير محمد بن سلمان مجموعة من السعوديين العاملين في كبريات الشركات الأميركية.

22- لقاء المبتعثين: أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، أن على الجميع مهمة، سواء كطلبة أو مسؤولين أو مفكرين أو رجال أعمال وفي كل القطاعات.