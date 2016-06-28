أعلنت سفارة #السعودية في #تركيا إعادة عائلة سعودية كانت تقيم في #سوريا إلى المملكة، وذلك بعد أن علقت في سوريا منذ بدء الأزمة. وتتكون العائلة من أم وثلاثة بنات.

وأشارت السفارة إلى أن التنسيق لعودة الأسرة كان بالتعاون مع السلطات التركية.

كما ذكرت في بيانها: "تمكنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في تركيا من إعادة أسرة سعودية مكونة من أم وبناتها الثلاث كانوا يقيمون في سوريا إلى أرض الوطن.

والمواطنات الأربع كن عالقات في سوريا نتيجة الأحداث الجارية هناك، حيث تم بعد التواصل مع ذويهن في المملكة التنسيق مع السلطات التركية التي وجد منها كل تعاون وتفهم للوضع الإنساني للمواطنات وبمتابعة مباشرة من سفير خادم الحرمين الشريفين في تركيا الدكتور عادل بن سراج مرداد متابعة قدومهن للأراضي التركية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودتهن بأمان إلى أرض الوطن فجر يوم السبت الموافق 20 رمضان 1437هـ".

وجددت السفارة دعوتها للسعوديين بعدم التردد في الاتصال بها عند الحاجة للمساعدة على الأرقام المعلنة في موقع وزارة الخارجية وحساب السفارة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والمخصصة لخدمة المواطنين على مدار الساعة.