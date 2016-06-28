الجبير: تطابق رؤيتي السعودية وفرنسا بشأن أوضاع المنطقة

أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل #الجبير، في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي، جان مارك #إيرولت، في باريس، عن "تطابق في رؤيتي السعودية وفرنسا بشأن الأوضاع في #سوريا و#لبنان و#اليمن ".

وقال الجبير: "نقدر مواقف فرنسا الداعمة لجهود المملكة في المنطقة"، مشيراً إلى أنه "لا تغيير في موقف المملكة و#الأسد يجب أن يرحل حرباً أو سلماً".

كما أضاف أن "حزب الله بدعم من #إيران يتحمل مسؤولية الفراغ السياسي في #لبنان "، لافتاً إلى أن " #حزب_الله يعطل أي جهد لحل مشكلة الفراغ الرئاسي في لبنان". وأشار إلى أن "كل العالم يدرك دعم إيران للإرهاب ومحاولاتها زعزعة استقرار المنطقة"، مشدداً على أن على "طهران احترام مبدأ حسن الجوار والتخلي عن مبدأ تصدير الثورة".

كذلك أكد الجبير أن "المبادرة العربية بشأن السلام في الشرق الأوسط لا تزال سارية".

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي إن "الحل السياسي هو الوحيد الممكن لأزمتي سوريا واليمن"، مشيراً إلى أنه "على روسيا الضغط على نظام الأسد لتسهيل الحل السياسي". واعتبر أن "وقف إطلاق النار شرط للسلام في سوريا".

كما قال إيرولت: "سأزور لبنان في محاولة للتوصل لحل سياسي وانتخاب رئيس".