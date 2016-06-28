جازان: إنقاذ فتاة يمنية تهوى أكل شعرها

تمكن الفريق الجراحي بمستشفى صامطة العام من استخراج كتلتين من الشعر المتلبك تزنان 1300 غرام من معدة فتاة يمنية تبلغ من العمر 24 عام في حالة نادرة الحدوث عالمياً تسمى Trichophagia،وعندما تمتد إلى داخل الأمعاء تسمى بمتلازمة رابونزيل، وتسبب الوفاة اذا لم يتم تشخيصها مبكراً.

تفاصيل حصلت عليها العربية، عندما حضرت المريضة إلى استقبال طوارﺉ مستشفى صامطة العام تشتكي من قيء مستمر وآلام أعلى البطن وقد لوحظ أثناء الفحص وجود تورم في البطن مشابه لشكل المعدة، وعلى الفور تمت مناظرة الحالة عن طريق استشاري الجراحة، الذي قام بعمل الفحوصات اللازمة وقد أظهرت الأشعة المقطعية وجود كتلة داخل المعدة لها نفس شكل المعدة وممتدة إلى أول الأمعاء إلى ما بعد الاثني عشر.

ومن التاريخ المرضي من أهل المريضة اتضح أنها تهوى أكل شعرها بعد نزعه من رأسها، وأنها لا تعاني من أي أمراض أخرى نفسية أو باطنية.

وعلى الفور تم تحضير المريضة للعملية واستخراج كتل الشعر من البطن، والتي تأخذ نفس شكل المعدة، بل تمتد إلى الاثني عشر في عملية جراحية استمرت قرابة ثلاث ساعات.

وقد تمت العملية بنجاح بتعاون الجميع من منسوبي المستشفى من إدارة وأطباء وفنيين وتمريض وسيقوم المستشفى بمتابعة المريضة من خلال الأخصائيين النفسيين والخدمة الاجتماعية بعد تماثلها للشفاء.