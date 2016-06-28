خادم الحرمين يوجه بتوفير أعلى درجات الأمن للمعتمرين

أكد خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز أن #السعودية تعتز وتتشرف بما تبذله من جهود وما تقوم به من عناية واهتمام وتطوير وبناء وتوسعات في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، لتوفير أعلى درجات الراحة والسكينة والأمن والاطمئنان لجميع المسلمين الذين يفدون إلى الديار المقدسة.

ووجه الملك سلمان، خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء الاثنين، بمضاعفة الجهود لتوفير المزيد من الراحة والاطمئنان للمعتمرين والزوار خلال هذه الأيام التي تشهد كثافة كبيرة في العشر الأواخر من شهر #رمضان .

ونوه المجلس بما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود كبيرة ليتمكن المعتمرون من تأدية نسكهم بيسر وطمأنينة.