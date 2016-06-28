ردة الفعل يجب أن تكون قاسية

لا يمر يوم إلا وهناك مجرمون قتلة يقتلون رجل أمن أو أخاً أو خالاً أو ابن عم حتى وصل بهم إجرامهم إلى قتل الوالدين؟! نحن هنا ،وفقط هذه المرة ،لن نلقي اللوم على سوء التربية والإهمال من قبل الوالدين، ولن نلقي اللوم على البعض من المعلمين المتطرفين في المدارس أو البعض في حلقات تحفيظ القرآن وحلقات الوعظ والإرشاد ، والاختلاء بالأطفال وعزلهم عن أسرهم ومجتمعهم في الاستراحات والمخيمات الدعوية والبرية وغيرها، ولن نلقي اللوم على التبرعات التي أصبحت تجنى بطرق غير مشروعة كالتسول ،واستدرار عطف الناس في شبكات التواصل ، ولن نلقي اللوم على بدعة إفطار صائم التي يجني منها البعض مئات الملايين من الريالات، والتي يفترض إلغاؤها بالكامل ، ولن نلقي اللوم على الديات بعشرات الملايين التي تؤخذ من أجل التنازل عن القصاص والتي لا يعرف أين تذهب؟!ولن نلقي اللوم على المتسبب في حوادث السيارات والتي زادت وتيرتها إلى درجة جعلتنا نشك أنها بالفعل أصبحت بفعل فاعل؟!وأنها جزء من إرهاب المجتمع وخسارته لمواطنين تعب المجتمع عليهم، ولن نلقي اللوم على المتسبب بإغراق بلدنا بجميع أنواع المخدرات للقضاء على أغلى ما يملك المجتمع ألا وهم الشباب عماد الأمم، ولن نلقي اللوم على جماعات سياسية تغلف أجنداتها الخفية للحصول على الزعامات والكراسي ،واستغلال طيبة الناس وتدينهم لكي تنفث سمومها في مجتمعنا، ولن نلقي اللوم على المتسولين عند إشارات المرور ،والذين طالبنا الجهات المعنية بالقبض عليهم وتنظيف شوارعنا ومع ذلك هناك من يدعمهم ولا نعرف أين تذهب الأموال الطائلة التي يتم الحصول عليها جراء هذا التسول المكشوف والمفضوح ؟!

جميع ما سبق وغيرها والتي أشبعناها بحثاً وكتابة وتحدثنا عنها مراراً وتكراراً ولكن دون أذن صاغية لنتفاجأ بمن يحاول أن يدوس كرامة الوطن وأفراده؟! وهنا لنا وقفة هذه المرة سوف تكون قاسية جداً ولكن لا بد منها إذا أردنا أن ننعم باستمرارالأمن والاستقرار كدولة راقية ومتحضرة. أول هذه الوقفات القاسية ، والتي اتبعتها مصر مع جماعات التكفير والهجرة وجماعة الإخوان المفسدين ،هي المداهمات لردع كل من يشهر السلاح في وجه رجل الأمن بدون تردد. و»نظرية التسامح صفر»، والتي استخدمها عمدة نيويورك جولياني ،ونظف بتلك النظرية شوارع نيويورك من المجرمين القتلة ومروجي المخدرات يجب أن تطبق. وفي المدارس والجامعات يجب تسجيل كل الدروس والمحاضرات صوتاً وصورة. فصل وسجن كل من يخرج عن إجماع الأمة ،وملاحقة المحرضين وأصحاب البدع في شبكات التواصل.

نقلاً عن المدينة