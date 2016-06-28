صور.. 3 لقاءات شغلت يوم وزير الثقافة والإعلام في باريس

ثلاثة لقاءات شغلت يوم وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في باريس على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لجمهورية فرنسا.



اللقاء الأول، جمع الوزير الطريفي بوزيرة الثقافة والاتصال الفرنسية أودي أزولاي، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال الثقافي، وسبل تعزيزها وفق رؤية المملكة 2030.



والثاني، بحث فيه الوزير الطريفي مع رئيس معهد العالم العربي جاك لانغ تعزيز الشراكة بين السعودية ومعهد العالم العربي في الجانب الثقافي.



أما الثالث، فكان مع رئيس المجلس الفرنسي للإعلام السمعي والبصري أوليفييه شراميك، وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات الإعلام المرئي والمسموع.