قصة رحيل "صالح"

لم يكن صالح الراضي مشرفاً للتعليم في شمال القصيم وحسب، بل كان أخاً لجميع المعلمين الجدد ممن ترميهم تعاميم التوظيف الجديدة في مناطق متباعدة من هذا الجزء من المملكة لإيصال التعليم في عدد من مدارس القرى والهجر شمال القصيم.

صالح الراضي، نعاه محبوه ليلة الأحد إثر صعقة كهربائية في مزرعته التي اعتاد فيها أن يستضيف المعلمين الذين تعينوا جديداً فيه، وكذلك استقبال ضيوف قريته التاريخية قصيباء، والتي يتحول معها المرشد السياحي البارع في إيصال المعلومة للزوار.

على مدى 20 عاماً، لم يتسرب الملل لنفس صالح وهو يشرح مواطن عنترة بن شداد، والبلدات التراثية الكثيرة المتناثرة أسفل الجال الغربي لـ "قصيباء"، فلا يرد اسم قصيباء إلا مقترنا بمرشدها السياحي الشهير والكريم.

المعلمون في تويتر كانوا يعزون أنفسهم قبل رحيل صالح عند صدور حركة النقل وهم يغادرون لمدنهم وقراهم. يقول سالم الشبلي "تم نقلي إلى الأجفر، لا أعلم أعزي نفسي بهذا النقل أم أبارك لها. عملت في مكتب قصيباء 8 سنوات تحت إدارة مديرها القدير صالح الراضي".

ليأتيه الرد من قبل صالح الراضي، مبيناً له أن نقله خسارة كبيرة لهم ومكسب لمن لحق بهم.

قصيباء وصالح الراضي

قصيباء موطن صالح الراضي ومسقط رأسه رفض الهجرة عنها رغم المغريات خارجها ليعمل على التريف بقصيباء بشتى الوسائل عبر العديد من البرامج التي ينفذها والدعوات التي يوجهها لكثير من الصحافيين والمهتمين في مجال التاريخ والآثار.

يحفظ صالح الراضي تاريخ المنازل التراثية والتاريخية. كان حلمه أن تدخل بلدات قصيباء التراثية ضمن البلدات التراثية في المملكة، وعمل على تحقيق العديد من التطلعات لأهالي قصيباء عبر مشاركته في أول انتخاب لمجلس بلدي في بلدية عيون الجواء قبل أن تصبح هناك بلدية منفصلة لقصيباء.

رثاء ابنته قبيل رحيله

قبيل رحيله بأيام، كتبت ابنته مشاعل على حسابها بتويتر كلمات وكأنها تعزي في وفاة والدها، قائلة: "الحقيقة أنني وفي كل مرة أحاول أن أكتب لك أجدني لا أملك من الحروف شيئا. وكأنك جئت كبيراً للحد الذي يجعل الكلمات بجانبك تتضاءل بل تختفي".

وأضافت: "أنت يا أبي موطن السلام والأمان وتنهيدة الراحة وضلع من أضلع صدري وعمامة بيضاء أستر بها كشف رأسي".

لتدعوا له بقولها، اللهم البقاء الطويل جداً، ولروحك وصوتك لرائحة عودك وتراتيل دعواتك اللهم لا يوم بدون رؤيتك.

وتابعت: " اللهم أبي.. أبي حبيبي وسند اعوجاجي وتختتم بتوقيها ابنتك العاجزة عن الحياة بدونك.. فلتبقى".

لتعود من جديد وتغرد: "خوفي من الحياة بدون أبوي أختصره بيارب لا توريني فيه بأس وما تشرق علي شمس من دونه".

وقع ما كانت تخشاه مشاعل، ليرحل صالح تاركاً كل هذا الحب بين محبيه والمعلمين وأهل بلدته قصيباء.