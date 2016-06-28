لن نعزّيكم في هيلة حتى نعرف القاتل

ما حدث في حي الحمراء بمدينة الرياض ليس جريمة وحسب بل هو بالتأكيد كارثة اصابت كل أسرة سعودية، ألم اخترق الجميع دون استثناء، ألم اصاب خاصرة كل مواطن، شابان لم يبلغا العشرين من العمر توأمان يتفقان على قتل والدتهما ووالدهما وشقيقهما..! واين..؟ في مجتمعنا، مجتمع يعلم صغاره ان الجنة تحت اقدام الأمهات، وان رضا الرحمن مقرون برضا الوالدين..

ماتت الأم مطعونة عدة مرات وبأكثر من اداة حادة بأيدي ابنيها.. بيد احتضنتها حبا وقبلتها رحمة وتحسستها خشية ألم أو ارتفاع في حرارة..

بعد أن صدمتنا صرخات تكفى يا سعد ها نحن نستيقظ مرة أخرى على جريمة ابشع وأقسى وأخطر..

بدون استثناء جميعنا مسؤولون عن هذه الكارثة ومسؤولية مواجهتها وعلاجها، ليس بالتعبير عن الألم، ليس بحالة الاكتئاب التي اصابت كثيرا منا، ليس بالحزن الذي تظللنا به فجر الجمعة، أبدا بل بمواجهة هذا الاعصار بكل ما أوتينا من قوة وإرادة وإمكانات..

تدرجت جرائم الارهاب من قتل المستأمنين ممن يشاركوننا البناء والحياة ووصلوا للمصلين الساجدين، لنجد أنفسنا نستيقظ على قتل الخال وابن العم..، والآن يتم نحرنا جميعا بقتل الأم ومحاولة قتل الأب والشقيق..؟

لم يبق شيء بعيدا عن يد الارهاب، الذي بات خطرا يهددنا داخل بيوتنا..

ليس من صالحنا تبسيط الأمر فالمؤكد أن الارهاب خطر بات يهددنا جميعا ولا نعرف اين يقيم، ومتى يستيقظ هذا الوحش ومن ضحيته القادمة..

مواجهته كانت ومازالت مسؤولية الجميع دون استثناء لابد من مواجهته عمليا، بعد دراسة المشكلة وتحديد اسبابها النفسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية..

نعم لابد من معالجة شاملة لا تقف عند بوابة الشجب والاستنكار أو العمل الأمني، فالدم المهدر في حي الحمراء دم نقي طاهر دم أم لم ينحرها العقوق وحسب بل نحرها سكوتنا جميعا على تجذر ثقافة التوحش بيننا وداخلنا فبات الضحك يرعبنا ودم الابرياء يؤلمنا لساعات وربما لأيام ثم نعود لنفس مشهد التحريم لسد باب الذرائع واقصاء من يختلف معنا وعزل الشباب عن مجتمعهم..

مواجهة الارهاب تأتي بتفكيك الموروث الفكري والعودة للقرآن بروح العصر فقد بات أغلب علمائنا للأسف يستندون لموروث فقهي يعود لأزمنة معينة في طروحاتهم الفكرية اليوم ما زرع ثقافة التشدد والتوحش وسهل اقتناص شبابنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي متجاهلين دورهم في تفعيل فقه الواقع بما يناسب معطيات العصر، لابد من تكوين منظومة فكرية بروح العصر تتفق مع ثوابت الدين نقية من أي تأثير اجتماعي او سياسي ومصالح..

باتت تنقية الموروث الفقهي مسؤولية دينية وانسانية ووطنية..

مع ضرورة احاطة الانسان السعودي عموما والشباب على وجه الخصوص ببيئة ومحيط اجتماعي وفكري متسامح منفتح مستنير لا يستعجل التحريم ولا يكرس ثقافة الاستعجال على الموت، لابد من تشكيل ثقافة حب الحياة والعمل واحترام حق الاختلاف وتقدير انسانية الاخر.. لابد أن تعمل كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على تشكيل مجتمع متحضر متعايش مع مكوناته باختلافها النوعي والطائفي والثقافي، مجتمع لا تسيطر عليه ثقافة الاقصاء وتكفير الآخر او اتهامه بعدم الوطنية مع أي اختلاف، مجتمع لا تسيطر عليه حوارات الجدل والتصنيف دون العمل والبناء لصالح الوطن وتقدمه، مجتمع شجاع في مواجهة حقيقة المشكلة والاعتراف بجذورها أما إغلاق الملفات والبكاء والشجب مع كل حادثة فلن يحل المشكلة فقط ستتسع..

وعظم الله أجر الوطن وأهله في هيلة العريني

نقلاً عن الرياض