ولي ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الفرنسي

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الاثنين، وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الفرنسية، باريس.

وتم خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث في المنطقة، وعدد من المسائل المتعلقة بتقوية الشراكة بين البلدين.

وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان قد وصل صباح الاثنين إلى قصر الإليزيه، حيث أجرى مباحثات استغرفت ساعة كاملة مع الرئيس الفرنسي #فرنسوا_هولاند، ثم انتقل الأمير محمد بن سلمان إلى قصر ماتينيون، حيث اجتمع مع رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس.

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، عادل #الجبير، إن ولي ولي العهد السعودي بحث مع الرئيس الفرنسي تدخلات إيران بالمنطقة.

وذكر الجبير أن هولاند أكد دعم فرنسا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

من جهته، أفاد مراسل "العربية" أن المباحثات تطرقت إلى أزمات سوريا والعراق واليمن، فضلاً عن بحث قضايا التعاون الثنائية.