ولي ولي العهد يلتقي رئيسة لجنة صداقة الخليج وفرنسا

التقى الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز #ولي_ولي_العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء #وزير_الدفاع السعودي، خلال زيارته باريس اليوم الثلاثاء إلى #فرنسا رئيسة لجنة #الصداقة_الخليجية_الفرنسية بالبرلمان الفرنسي #نتالي_غوليه .

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن #الأمير_محمد_بن_سلمان كان قد أجرى، أمس الاثنين، في قصر الإليزيه في #باريس مباحثات استغرفت ساعة كاملة مع الرئيس الفرنسي فرنسوا #هولاند .

ثم انتقل الأمير محمد بن سلمان إلى قصر ماتينيون حيث اجتمع إلى رئيس الوزراء الفرنسي مانويل #فالس .

وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن ولي ولي العهد السعودي بحث مع الرئيس الفرنسي تدخلات إيران بالمنطقة.

وأضاف الجبير أن هولاند أكد دعم فرنسا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأفاد مراسل "العربية" بأن المباحثات تطرقت إلى أزمات سوريا والعراق واليمن، فضلا عن بحث قضايا التعاون الثنائي.