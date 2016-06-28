السعودية رئيساً لجمعية الدبلوماسيين في أوتاوا

شهدت العاصمة الكندية انتخابات شغل منصب رئيس جمعية الدبلوماسيين في أوتاوا.

وانتهت الانتخابات الثلاثاء بفوز المملكة العربية السعودية بهذا المنصب، وسيمثل المملكة بهذا المنصب السفير #نايف_بن_بندر_السديري سفير #خادم_الحرمين_الشريفين لدى #كندا الذي قاد الجانب السعودي في هذه المنافسة.

وأكد السفير بهذه المناسبة أن "ما تم يعتبر إضافة جديدة لمنجزات الدبلوماسية #السعودية، كما أنه يعد تأكيداً واضحاً لمكانة المملكة على الصعيد الدولي، وأن هذا الإنجاز ما هو إلا تقدير للجهود المثمرة التي بذلتها #المملكة بفضل دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة في عهد خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز".

وأضافت السفيرة نزهة الشقروني، سفيرة المملكة المغربية وعميدة مجلس السفراء العرب في أوتاوا، أن شغل المملكة لهذا المنصب ومكانتها المرموقة عالمياً ستنعكس إيجاباً على المجموعة العربية.