"السياحة والآثار" تبدأ بحصر المساجد التاريخية لترميمها

تعمل الهيئة العامة للسياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية، تحقيقاً لما ورد في رؤية 2030، على عدد من المسارات التي تعنى بالمتاحف الإسلامية، وذلك من خلال الوقوف والنظر على حال كثير من المساجد التاريخية من أجل إعادة تأهيلها لاستقبال المصلين.

كما عقدت عدداً من الاتفاقيات مع جهات عدة أوكلت لها هذه المهام وخصصت لجنة لعمليات المسح الميداني للمواقع والمساجد التاريخية، والتي تجاوزت الـ900 مسجد في مختلف مناطق المملكة.

ولم تتجاهل الهيئة أهمية التوثيق التاريخي إذ أوكلت مهام البحث والتقصي لعدد من المؤرخين.