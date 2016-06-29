السعودية.. انتهاء مهلة تمديد "هوية زائر" لليمنيين

انتهت، الثلاثاء، مهلة تمديد "هوية زائر" الممنوحة لليمنيين المقيمين في المملكة، بحسب المديرية العامة للجوازات.

ودعت "الجوازات" المستفيدين من الأمر السامي إلى سرعة المبادرة وتمديد "هوية زائر" قبل نهاية يوم الثلاثاء حتى لا تطبق بحقهم غرامة التأخير عن تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية ومقدارها 400 ريال.

وأوضحت المديرية أنه سيتم تمديد هوية زائر آلياً بالنظام لمدة ستة أشهر بعد سداد الرسوم المقررة نظاما ومقدارها 100 ريال، وإجراء عملية تمديد "هوية زائر" من خلال حساب المستضيف في الخدمات الإلكترونية "أبشر" بموقع وزارة الداخلية.