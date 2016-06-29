منطقة مكة توقّع أول اتفاقية بعد إعلان رؤية المملكة 2030

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة #مكة_المكرمة #الأمير_خالد_الفيصل عن توقيع أول اتفاقية بعد إعلان #رؤية_المملكة_2030 ، والتي تتوافق وأهدافها وتوجهاتها، وتتعلق الاتفاقية المذكورة بإيصال المياه لـ #مطار_الطائف_الجديد .

ووصف أمير منطقة مكة، خلال مراسم الاتفاقية، هذه الاتفاقية بالتاريخية، كونها أول اتفاقية توقع بعد إعلان الرؤية.

ويأتي توقيع الاتفاقية بين #شركة_المياه_الوطنية و #هيئة_الطيران_المدني بمكتب أمير منطقة مكة المكرمة في #جدة كإحدى ثمار توجيه الأمير خالد الفيصل بعد اجتماعه مع وزير النقل، رئيس مجلس الهيئة العامة لـ #الطيران_المدني #سليمان_بن_عبدالله_الحمدان في وقت سابق، بتشكيل لجنة تضم في عضويتها الإمارة (ممثلة في مركز التكامل التنموي) وهيئة الطيران المدني وإدارة الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة وأمانة #الطائف وشركة المياه الوطنية و #شركة_الكهرباء لبحث العقبات والمعوقات التي تواجه مشروع المطار الجديد، تلاها عقد عدة اجتماعات حصرت فيها مشاريع #البنية_التحتية التي يحتاجها المشروع، وبحث جميع الحلول التي تعجّل في البدء فيها دون أن تتحمل الدولة أعباء مالية كبيرة.

وتنص الاتفاقية على تحويل مشروع إيصال #خدمات #المياه إلى موقع المطار الجديد والمقدرة تكلفتها بأكثر من 600 مليون ريال من ميزانية الدولة إلى مشروع استثماري تشرف عليه كل من شركة المياه وهيئة الطيران المدني، وتم توقيع الاتفاقية لتنفيذ المشروع.

ويتميز مشروع #مطار_الطائف الدولي الجديد باستيعابه الضخم للرحلات واستقباله قرابة 5 ملايين راكب في العام، وهو رقم مرشح للزيادة عاماً بعد آخر، وقد كشفت إحصاءات الرحلات والركاب الداخلية والدولية بمطار الطائف الحالي كثافة الإقبال على كافة الرحلات والحجوزات الكاملة وشبه الكاملة للرحلات المجدولة والإضافية على مدار العام، ما يكشف الحاجة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمطار الحالي.

يذكر أن مشروع المطار الدولي الجديد يقع شمال شرق مدينة الطائف على مساحة 48 مليون متر مكعب، ويبعد عنها 40 كلم. وهو بالقرب من سوق عكاظ التاريخي، ما يساهم في تنمية هذا المحور بشكل سريع في ظل التوجه لإنشاء مدينة الطائف الجديد. ويركز المشروع على إنشاء صالات على أعلى المعايير المعتمدة من المنظمة الدولية (ICAO)، مع تأمين مرافق خدمية متقدمة تغطي جميع احتياجات مستخدمي المطار، إضافة إلى مرافق خاصة للحجاج والمعتمرين.