محمد بن سلمان من باريس.. للإفطار مع المرابطين بنجران

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم إلى منطقة نجران في زيارة تفقدية للقوات المسلحة في المنطقة، قادماً من باريس بعد أن أنهى زيارة رسمية لفرنسا.

وكان في استقبال ولي ولي العهد في المطار الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، وقائد المنطقة الجنوبية وقائد قوة نجران وكبار المسؤولين في المنطقة.

بعد ذلك توجه إلى وحدات الدفاع الجوي الأمامية، وتناول وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد، وتفقد عدداً من الوحدات المتقدمة.

ثم ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اجتماعاً، نوقش خلاله سير العمليات العسكرية، وجاهزية وحدات القوات المسلحة في منطقة نجران.