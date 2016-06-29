ولي ولي العهد لهولاند: مباحثاتنا أثبتت متانة علاقاتنا

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية شكر للرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، إثر مغادرة ولي ولي العهد باريس بعد انتهاء زيارته الرسمية للجمهورية الفرنسية.

وجاء في نص البرقية: "يسرني إثر مغادرتي بلدكم الصديق بعد انتهاء زيارتي الرسمية أن أقدم لفخامتكم بالغ الشكر والتقدير على ما وجدته والوفد المرافق أثناء إقامتنا من كرم الضيافة وحسن الاستقبال".

وأضاف ولي ولي العهد: "لقد أثبتت المباحثات التي عقدناها متانة العلاقات بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين، وتعزيز الأمن والاستقرار".