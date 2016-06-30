أيـن الخلـل؟

الجميع بعد كل حادثة يقول: أين الخلل؟ من أين أُتينا؟ ما هذا الذي يجري في ديارنا حتى انتهى بنا المطاف أن يقتل الولد أمه، ويقصد إلى قتل أبيه وأخيه؟ ما هذه الأرواح الشريرة التي تسكن في بلدنا، تلتحف سماءه، وتفترش أرضه، وتزدرد خيراته؟

كيف تحوّل الإنسان إلى حيوان ضار يرسم لقتل والديه، ويُخطط لانتزاع أرواح أقاربه، ويرى ما يقوم به دينا يدين لله تعالى به، وعملا يُقرّبه إليه؟

الهوامش حول حوادث القتل كثيرة، والتفاسير للظاهرة غفيرة، وما يقوم به الكتاب، وينزع إليه المثقفون، عصف ذهني ساخن، ينفع كثيرا في إصلاح الحال، وتلافي الأضرار، وما غريبٌ أن ينتفع المختلفون حين التهميش على تلك الحوادث العظيمة في تسديد اللكمات إلى خصومهم؛ فهذا عهدنا بالفريقين معا، وما أظن الأيام ستُغيّر من هذا شيئا كثيرا، وتُصلح منه أمرا ذا قيمة؛ فالنزاع أصيل في بني الإنسان، وهو سبب من أسباب التحول، وثمرة من ثماره، وما دمنا نؤمن أن دوام الحال من المحال؛ فلا بدّ أن نقرن بهذا الإيمان إيماننا بهذا النزاع نفسه، فيدفع بنا ذلك إلى الحرص على الأفكار المطروحة، والتفاسير المذكورة، وندع أو نحاول أن ندع ما خالطها من استهداف لهذا الفريق أو ذاك، فنترك من رُميت إليه السهام، ونُعنى بهذه الأسهم (الأفكار)؛ فهي مطلبنا وغايتنا، ونستطيع أن نرى صدقها ونتبيّن صوابها حين ننظر في الواقع، ونتأمل في الأحداث.

يخسر الإنسان كثيرا حين ينسى الفكرة المطروحة، ويغيب عنه التفسير، وينشغل بمن قُصد بها، ووُجّه إليه نقدها، وللأسف أن هذي حال معظم الناس؛ فهم يحرصون على عالم الأشخاص، وينشغلون به، ويغيب عنهم إصلاح الواقع، والسعي فيه، وهو الأمر الذي قيلت من أجله الأقوال، وصيغت له الأفكار، وإذا كنتُ أحمل يأسا غير قليل في تعافينا من هذا الداء؛ فأنا مستبشر بالمسؤول الذي يرى هذا النزاع، ويُراقب هذا الاختلاف، ويملك قدرة على التمييز بين هذين العالمين (عالم الأفكار وعالم الأشخاص)؛ لأنه ليس طرفا في النزاع، ولا جزءا منه.

حوادث القتل، وأبشعها قتل الأم هيلة العريني بطعنات الغيلة من قبل ولديها، وهي الشيخة البالغة من العمر سبعة وستين عاما، صدمة كبيرة وزلزال عظيم، يدفع بالحليم إلى التفكير الجاد، والنظر الفاحص، وليس كما يقال إلى الحيرة والصمت، ولعل في عظم الحدث وفداحة الواقعة ما يُساعدنا على غض الطرف عن كثير من الاتهام؛ ففي مثل هذا الأحداث المؤلمة، والوقائع البشعة، يخرج المرء عن طوره، ويندفع بلا كوابح نحو خصومه.

نحن أمام مسارين في تحليل مثل هذه الحوادث وتفسيرها؛ الأول أن نجعل لها وأمثالها أسبابا، ونُرجح أن لها علة، ويدفعنا ذلكم إلى التحري وراء تلك الأسباب والعلل، وفي سبيلنا إلى ذلك ندخل في سجال مع من نراهم وراءها، ونظن لهم دورا فيها. والثاني أن نحسبها أحداثا عابرة، وأمورا عارضة، لا علاقة لها بالمجتمع، ولا صلة لها بثقافته، ومن ثمّ فليس للانشغال بها معنى، ولا له هدف، وعلينا حينها أن نقف في هذه الحالة وقفة المتفرج الذي لا يجد سبيلا يقوده إلى الحل، ولا دربا يُعينه مستقبلا على تفادي هذه الكوارث.

مداخلتي هذه تستحضر كل ما كُتب، وتراه قمينا بالنظر متى جُرّد من بعده الشخصي، وخفت فيه الصوت الطيفي؛ فالهدف هو علاج الجذور، وأسّ البواعث الكامنة وراء هذه الكوارث، وفي هذا السبيل تسعى مداخلتي لأن تنظر لهذه الحادثة وما يُشبهها من خلال عنصرين؛ الأول حفظ الإسلام للضرورات الخمس (الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال)، وما يدفع إليه هذا من تخويل الدول المسلمة من حقوق في تنظيم علاقة الناس بعضها ببعض، والصرامة في ذلك حتى لا يجترئ أحد على أحد، ولا يقوم أحد بدور لم تُجزه له أنظمة البلد. والثاني حفظ حقوق مؤسسة الدولة التي خُوّلت بالفتوى، ومُنح له حق إصدارها في أفراد الشعب دون هذا الخطيب الواعظ أو ذلكم الداعية الذي لا تحدّه في كلامه حدود.

الضرورات الخمس التي جاء الدين بحفظها للناس حقوق واجبة وأمور مقدسة، فلا يجوز لأحد من أفراد الشعب أن يمس دينا آخر، ويقدح فيه، ولا أن يهلك نفسه، ويتعدى عليها، ولا أن يخوض في عرضه، وينتهك حرمته، ونحن إذا نظرنا إلى واقعنا الذي نعيش فيه، وخبرنا أحداثه من عقود؛ وجدنا طائفة منا، تتلبس بلباس الدين، وتتخذه في الطعن على دين هذا وذاك، وتركبه في التحريض عليه، وتنفذ منه إلى تلطيخ عرضه، وهؤلاء الناس لا يردعهم إلا قرارات صارمة، وعقوبات شديدة، وقد حفظنا جميعا قول عثمان رضي الله عنه، وهو مروي عن الفاروق أيضا: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

وإذا كانت القاعدة الشهيرة تقول: ما لا يتم به الواجب فهو واجب، فيجوز قياسا أن يقال: ما لا يتحقق حفظ الضرورة إلا به؛ فهو ضرورة أيضا، وهكذا فيُنتظر أن تُسن قوانين صارمة تُعاقب من يتهجم على دين امرأة إن كشفت وجهها، أو يقع في عرض رجل إن قال بغير ما يعرفه من أفكار، ولا يحول دون عقوبته إن كان خطيبا مشهورا، أو واعظا معروفا.

ومن حفظ حقوق مؤسسة الدولة التي أُسند إليها الإفتاء، وأُحيل إليها القول في المسائل وأفراد الشعب؛ أن يصمت الجميع، وينتظروا قولها، ولا يُعلّم الناس ما هو من وظائفها، كأن يُعلّم الشباب في المدارس أحكام الجهاد، وتُطرح بين أيديهم نواقض الإسلام؛ لأن هذا سيقودهم إلى القيام بدورها دون الرجوع إليها، فترى هذا وذاك يُفتي في قضايا الجهاد، ويُحدّث الناس عنه، وتبصر الآخر يُدرس الشبان متى ينتقض دين المرء، ومتى يخرج المسلم من دينه، وكأن هؤلاء الأغرار لهم القول الفصل في دين هذا المواطن أو ذاك.

إن حرمة المواطن أعظم من حرمة مسائل الحلال والحرام والكراهة، وإذا كان الإنسان ينتظر الفتوى من مؤسسة الدولة في هذه القضايا؛ فالواجب عليه أن يُحيل كل ما يتعلّق بأديان المواطنين ومذاهبهم وأعراضهم إليها، فيكف عنهم لسانه، ولا يُسمعهم شرا، فإن لم يفعل فما له إلا العقوبة التي تضطره اضطرارا إلى حفظ هذه الضرورات للمواطنين من أمثاله.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".