اختراق موقع "اليوم" السعودي على فيسبوك وتويتر

أكد سلطان التميمي، رئيس تحرير الموقع الإلكتروني لصحيفة اليوم السعودية، صحة "اختراق" حسابات الصحيفة على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" و"تويتر". وقال التميمي لـ"العربية.نت" "استعدنا صفحتنا على تويتر، ولا نزال نعمل بالتعاون مع هيئة الاتصالات على استعادة صفحة الفيسبوك".

وأوضح التميمي أن "حساب الصحيفة على تويتر، تعرض لاختراق خارجي قد يكون مصدره ألمانيا أو رومانيا لمدة 20 دقيقة، وتم استعادته بحمدالله".

لكن لم يصدر عن الصحيفة أي بيان على موقعها الرسمي حتى الآن يوضح حقيقة ما جرى.

ويبدو واضحاً من خلال جولة "العربية.نت" في بعض الصحف التي نقلت عددا من الأخبار المخترقة من موقع الصحيفة أن ما جرى هو "تهكير" يراد منه تشويه للحقائق، حيث نجم عن ذلك جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، تحديداً حول خبر اتصال أجراه الرئيس التركي رجب طيب أرودغان برئيس النظام السوري بشار الاسد، ونشرته واحتفت به وسائل إعلام إيرانية، أهمها قناة العالم.

حول ذلك، نوه التميمي إلى أن ذلك ليس بمستبعد عن هذه الصحف التي تسعى إلى تشويه الحقيقة.

وجاء اختراق حسابات اليوم بعد ساعات من تفجيرات مطار أتاتورك التي راح ضحيتها 3 سعوديين وعشرات الجرحى. هذا، وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تلاه رفع العقوبات عن تركيا في مجال السياحة ودعوة بوتين للحكومة الروسية الى التطبيع التجاري والاقتصادي مع أنقرة.

وكان موقع صحيفة الوطن السعودية الإلكتروني تعرض للاختراق في يوم الخميس 3 يونيو الماضي، من مجموعات معادية من خارج المملكة حيث تمكنوا من السيطرة على الموقع لفترة من الوقت، وقاموا خلالها بنشر أخبار ملفقة من بينها تصريح منسوب للأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حول عاصفة الحزم، وأوضحت صحيفة "الوطن" أن مواقفها الثابتة حيال قضايا المنطقة وتأييدها الكامل لسياسة الدولة وفضح المتربصين بأمن المملكة أوغرت صدور الحاقدين وأعداء الوطن فكانت محاولة الاختراق التي تعرض لها موقع الصحيفة.

يذكر أن عدد متابعي صفحة اليوم على "فيسبوك" نحو 35 ألف متابع، فيما يتابعها على تويتر نحو 291 ألف متابع.