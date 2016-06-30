الجبير يطالب بتفكيك الميليشيات الشيعية في العراق

دعا وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، لاتخاذ موقف ضد الميليشيات المسلحة في العراق التي تثير بممارساتها نزاعات طائفية.

وخلال لقاء مع صحافيين في ختام زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باريس طالب وزير الخارجية السعودي بتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي في العراق.

واتهم الجبير هذه الميليشيات التابعة لإيران بتأجيج التوتر الطائفي في العراق. وكرر الجبير دعوته الى تشكيل حكومة عراقية تشمل جميع الفئات والاطياف في البلاد .

كما طالب إيران بالكف عن أسلوبها العدائي تجاه السعودية، متهما طهران بإثارة اضطرابات في المنطقة. وقال الجبير إن إيران وحزب الله يحولان دون انتخاب رئيس للبنان، معتبرا أن إبقاء لبنان في حالة عدم استقرار يصب في صالح حزب الله.