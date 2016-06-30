السعودية.. موعد بديل لمحاكمة خالد بن بداح السهلي

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية بأنه نظراً لتغيب المتهم خالد بن بداح بن فريج المنجلي السهلي عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 27/ 7/ 1437 هـ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأحد 26/ 10/ 1437 هـ، الساعة 9 صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية ، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.