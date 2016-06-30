جثامين ضحايا تفجير تركيا تصل السعودية الجمعة

علمت "العربية نت" أن جثماني عائلة المالكي "الوالد وابنه"، اللذين لقيا حتفهما في تفجير مطار اسطنبول ستصل عند الساعة الواحدة من صباح يوم غد الجمعة، حيث أقلعت الطائرة التي تقلهما في طريقها إلى المملكة العربية السعودية.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "العربية نت"، ستتم الصلاة عليهما في الحرم المكي بعد صلاة عشاء الجمعة، وسيواريان الثرى في مقبرة المعلاه بمكة المكرمة.

وسيرافق جثماني عائلة المالكي في رحلتهما الأخيرة "ريناد" ذات الـ ١٩ عاما التي لا تعلم بوفاة والدها وأخيها حتى اللحظة، في حين لا يزال الأخوان "جواد وبتال" في غيبوبة نتيجة نزيف داخلي، مع كسور في القدمين، بانتظار استقرار حالتهما، فيما تم استئصال كلية الوالدة لوجود شظايا فيها، وخرجت سليمة من تفجيرات المطار، إضافة إلى قريبهم خالد المالكي.

هذا، وسيصل جثمان الشاب الثالث عبدالرحمن فيض، في وقت متأخر الجمعة، حيث سيصلى على الجثمان في الحرم المكي فجراً.

يأتي ذلك في وقت وصلت إلى السعودية، عائلة الشاب عبدالرحمن فيض الذي لقي حتفه برصاصة طائشة من سلاح منفذ العملية الانتحارية بمطار أتاتورك، فيما أصيب إخوته بطلقات وشظايا ونجا والداه، وسيتلقى الابن الأكبر العلاج اللازم في مستشفيات السعودية بعد إصابته بجروح في رأسه كما أصيب أخوه الأصغر بشظايا في رأسه، وسيتم إجراء بعض الكشوفات للاطمئنان على صحتهم.

وكانت السفارة السعودية في اسطنبول قالت إن مسفر المالكي "16 عاما"، كان مفقودا بعد التفجيرات التي وقعت، وبعد البحث بالتعاون مع السلطات التركية تم العثور عليه متوفيا وبذلك يلتحق بوالده طاهر المالكي. والشاب عبدالرحمن فيض.