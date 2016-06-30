جناة من حقنا أن نعرفهم!

قبل أسابيع قليلة أصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة حكمًا بصرف النظر عن دعوى القتل عمدًا الموجهة ضد سيدة أعمال سعودية بسبب موت خادمتها الأجنبية. وتضمّن الحكم سجن السيدة 3 سنوات وسجن زوجها سنتين مع جلد كل منهما 500 جلدة على دفعات.

واضح أن الحكم استند إلى وجود شبهات تُدرأ بها الحدود (وهو أصل في القضاء) بالرغم من مطالبة المدعي العام إثبات إدانة المتهمة وزوجها بجريمة القتل (صحيفة المدينة).

ومن مضمون الحكم يتضح أن السيدة قد ارتكبت جرمًا مشينًا في حق الخادمة المستضعفة، وأن التعذيب كان ممارسة يومية أو دورية، وأن زوجها شارك بطريقة أو أخرى، ولو بغض الطرف عن الانتهاكات التي تتم في داره العامرة، وهي بلا شك عامرة بالظلم والجبروت والعنف.

لهذين الزوجين أزف بشرى عقاب المنتقم الجبار، ولو بعد حين، في دنيانا هذه القصيرة المحدودة فضلًا عن يوم لا يُظلم فيه الناس مثقال حبة من خردل. في يوم الحساب ليس ثمة شبهات ولا مناورات ولا محامين ولا دفاع، وإنما هي الجوارح التي تشهد بالحق، واللسان الذي ينطق بالذي حدث.

ولقضائنا الموقر أرفع رجاءً أُناشد فيه إعلان أسماء الجناة حتى يعلم الناس حقيقتهم أولًا، وحتى يتعظ الآخرون من أمثالهم ثانيًا، ولا ضير في ذلك، فقبل أيام قليلة أعلنت هيئة سوق المال صدور حكم ابتدائي ضد محمد المعجل وابنه عادل وشريك ثالث بالسجن 5 سنوات وإجبارهم على إعادة مبلغ 16 مليون ريال بسبب التضليل الذي مارساه عند طرح شركتهم للاكتتاب العام. هذا اسم علم مشهور في البلاد، فما الذي يضير من ذكر اسم (سيدة الأعمال) المتسلطة، وشريكها الذي هو زوجها؟.

أليس من حق المجتمع أن يعرف أسماء أولئك الذين يُسيئون إليه عمومًا، ذلك أن الصورة الذهنية (أو الانطباع العام) عن مجتمعنا ستتلطَّخ بهذه الممارسات الفظيعة الشنيعة. وما الشروط القاسية التي تضعها الدول إلاّ بسبب أمثال هؤلاء الجناة المستبدين، ناهيك عن حالات الرفض التام للسماح لمواطنيهم بالعمل في بلادنا جملة وتفصيلًا!

هؤلاء الظلمة مُخطئون في حقنا جميعًا، وحق لنا أن نعرفهم، بل هو من أبسط الحقوق!!

*نقلا عن صحيفة "المدينة".

