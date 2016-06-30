شرطة الرياض تضبط عصابة ارتكبت 85 جريمة سرقة

تمكّنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من ضبط تشكيل عصابي مكون من 15 شخصا في العقد الثاني من العمر تورطوا بارتكاب 85 جريمة سرقة وسلب.

وفي التفاصيل أوضح العقيد فواز الميمان أن مراكز شرطة وسط وجنوب العاصمة تلقت عدة بلاغات من مواطنين ومقيمين عن تعرضهم للاعتداء والسرقة حيث تنوعت البلاغات بين سرقة سيارات من أصحابها واستيقاف العمالة الوافدة وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومتعلقات شخصية وسرقة سائقي الشاحنات أثناء تجمعهم في المنطقة المخصصة لتوقفهم شرق العاصمة بعد تهديدهم بالأسلحة البيضاء.

وأضاف "نظرا لخطورة ما أقدم عليه الجناة من جرائم فقد أسندت الى إدارة التحريات والبحث الجنائي مهمة حصر تلك البلاغات وضبط الجناة حيث تم تشكيل فريق على درجة عالية من الكفاءة وتم اتخاذ جملة من الإجراءات البحثية أثمرت عن ضبط الجناة وبسماع أقوالهم أقروا بارتكاب ما نسب إليهم موزعين المسروقات فيما بينهم وقاموا بالدلالة على أماكن إخفاء تلك المسروقات".

وتم التحفظ على الجناة وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.