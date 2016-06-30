كاميرا "العربية" ترافق دوريات ضبط المتسولين في جازان

رافقت كاميرا "العربية" إحدى الدوريات الأمنية في منطقة جازان بمرافقة رجال البحث وجهات حكومية أخرى لمعرفة كيف يتم القبض والتعامل مع المتسولين والباعة المتجولة في المنطقة.

ففي ساعة صفر محددة انتشرت فيها فرق شرطة المنطقة وكافة افرع الأمن العام بجانب جهات حكومية أخرى لضبط المتسولين.

وحققت خطة الضبط الأمنية التي رسمت بعدة تشكيلات ما بين رباعي وثماني، ضبط اكثر من 300 شخص خلال اسبوعين .

ورصدنا خلال جولتنا رجلا ادعى ان قدمَه مكسورة، بعد عمليات التحري عثر بحوزته على مبالغ ماليه، استعطف اهل المنطقة بعكازه ليوقعه في قائمة المتسولين ويتم القبض عليه.

فيما يتم ضبط النساء عن طريق مأمورات التحري بشرطة المنطقة او مشاركة الاختصاصيات من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

هذا وساهمت الشرطة بجانب الجهات المعنية بمشاركة المواطنين في انخفاضِ نسبة التسول في منطقة جازان، ما جعل الوضع افضل مما كان عليه في السابق في المواقع العامة.