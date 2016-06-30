مصور سعودي يوثق جماليات الطرق السريعة بالسعودية

نقل عبدالله العيدي المصور السعودي الهاوي جماليات الطرق في السعودية والمناطق التي تمر بها عبر كاميرته الجوية التي يحملها معه في كل مكان ليرصد جيولوجيا مختلفة في كل موقع تمر منه الطرق السريعة الممتدة على مساحات لأكثر من 2.5 مليون كلم مربع.

وتأتي فكرة المصور عبدالله العيدي لنقل جماليات المناطق السعودية وأيضا وجود مشاريع جبارة تخترق كل المناطق المختلفة الرملية والجبلية والقاحلة وذات الأشجار وإبراز جمالياتها من الجو.

العيدي المصور الهاوي الذي انطلق عام 2008 وحقق العديد من الجوائز في مجالات التصوير حيث استطاع حصد ثلاث #جوائز في محاور مختلفة في سنة واحدة في جائزة ألوان السعودية عام 2014.

وابتدأ المصور العيدي بتصوير جديد بطرق مختلفة ومشروع #تصوير #الطرق في السعودية وإبراز جمالياتها عبر كاميرته الجوية.

ويشير عبدالله العيدي أن تصوير الطرق في السعودية مشروع استهواه وحبه كثيرا من خلال التكوينات للأرض في مواقع مختلفة ففي الشمال السعودي تختلف الطبيعة والأرض كما تختلف في الجنوب السعودي بينما تتباين في الوسط عبر تشكيلات كثيرة تمر بها تلك الطرق.

وبين العيدي أن الطرق المعبدة في #السعودية لم تترك مكانا إلا ووصلته واخترقت الجبال والرمال والصحاري لتشكل شبكة عملاقة من المواصلات البرية.

ويضيف العيدي أنه في كل رحلاته يتوقف أحيانا في مواقع معينة لنقل جماليات الموقع وكذلك عبر وجود الطرق السريعة التي تمر في هذا المكان.

عباس الخميس المصور والمحكم السعودي في مجال التصوير الضوئي وعبر قناته على التليغرام نقل تجربة العيدي في تصوير الطرق السريعة وقال إنه مشروع جديد وفكرة مختلفة لمصور سعودي ينقل تلك التجربة للمصورين والمهتمين وهو في النهاية ينقل الجمال للأرض التي تمر بها تلك الطرق.

واعتبر الخميس الفكرة خلاقة وجديدة في هذا الجانب، فالمصورون السعوديون يبدعون دوما في نقل #التصوير الفوتوغرافي عبر زوايا مختلفة ومميزة وهذه واحدة من الزوايا الجديدة والأفكار المبدعة.