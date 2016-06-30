Six Flags في السعودية!

وفقا لبيان صحفي للرئيس التنفيذي لشركة Six Flags جون دوفي فإن الشركة الرائدة عالميا في إنشاء وتشغيل مدن الألعاب الأفعوانية الترفيهية حصلت على فرصة لدخول السوق السعودي، وحسب مصادر صحيفة «سبق» الإلكترونية سيكون ذلك دون أي وسطاء وبتفاوض مباشر بين الشركة وهيئة الترفيه!

السؤال الذي يشغل بال الكثير من السعوديين الشغوفين لوجود مدن ترفيهية عالمية المواصفات: متى ستدور عجلات ألعاب هذه المدن الترفيهية وأين ستقام؟!

الجواب على السؤال الأول مرتبط بتسارع العجلة الحكومية وفق الرؤية الجديدة لخلق أجواء ترفيهية جديدة في المجتمع، وأعتقد أن هيئة الترفيه لن تتأخر في وضع مشروع Six Flags على سكة التنفيذ، أما أين ستقام، فالأكيد أنها لا يجب أن تقام في المدن الرئيسية، بل في المحافظات المجاورة لها كما تفعل الدول التي تضم مثل هذه المشاريع!

ففي أمريكا وأوروبا وآسيا تقام المشاريع الترفيهية المشابهة غالبا خارج المدن للمساهمة في تنمية الضواحي والقرى والمحافظات المجاورة للمدن الكبرى، حيث تسهم هذه المشاريع في تنمية البنى التحتية وشبكات الطرق والنقل والفندقة والسياحة وخلق فرص العمل للسكان المحليين!

أخيرا، ما الذي يجعل خبر إنشاء مدينة ألعاب ترفيهية خبرا أساسيا لمجتمع يتطلع لأشياء أكثر أهمية وفاعلية في بناء مستقبله؟! إنها الحاجة إلى الترفيه في بلاد تعاني من التصحر الترفيهي!

*نقلا عن صحيفة "عكاظ".