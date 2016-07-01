افرح ولا حرج !

كتبت أمس عن التصحر الترفيهي، فعلق البعض بأن هناك أولويات أهم من الترفيه ينتظرها المجتمع كالسكن والتعليم والصحة، والحقيقة رغم أهمية قضايا الإسكان والتعليم والصحة إلا أن كثيرين يفوتهم أن ما قد يكون أولوية بالنسبة لهم ليس بالضرورة أن يكون أولوية لغيرهم وبالتالي ليس هناك ما يمنع السير بجميع مسارات التنمية وتلبية احتياجات المجتمع دون أن ترتهن الأولويات لبعضها!

فمن يملك وظيفة ليست أزمة البطالة أولوية بالنسبة له، ومن يملك سكنا ليست أزمة الإسكان أولوية بالنسبة له، ومن ليس لديه أطفال في المدارس ليس التعليم أولوية بالنسبة له، وهكذا، وبالتالي من الخطأ أن يعترض أحدهم على إنشاء مشاريع ترفيهية تخفف عن الناس ضغوط الحياة وتبث الفرح في نفوسهم لمجرد أن يحبسهم في قوالب الحزن والهم الجماعية!

الأمر نفسه ينطبق على أشخاص يصادرون الفرح في حياة الناس لمجرد أن الأمة تمر بأزمة أو تتعرض لنكبة، فقد عاتبني أحدهم يوما لأنني أتناول موضوعا ثانويا في رأيه في الوقت الذي تتعرض فيه غزة للقصف أو يقتل فيه أهلنا في فلسطين والعراق وسوريا، وكان جوابي عليه: لم يمر على المسلمين نكبة في العصر الحديث أعظم من نكبة ضياع فلسطين عام ٤٨ واحتلال القدس عام ٦٧، ورغم ذلك استمرت حياة أجدادنا، ولو طبق هؤلاء الأجداد منطقه لما تزوج جداه أو والداه حدادا على مصائب الأمة ولما وجاء بالتالي إلى هذه الحياة !

الخلاصة: الحياة تمضي بمشكلاتها وهمومها، والفرح إحدى وسائل الصبر عليها!

نقلاً عن عكاظ