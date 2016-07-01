المليشيات الطائفية: وجه داعشي آخر

في 26 مايو نشرت هذه الصحيفة تحقيقا عن عدد من المليشيات الشيعية الطائفية التي تأتمر بتعليمات الفقيه المعمم والصفوي الأرعن والمجوسي الحاقد في قم وطهران. ومن الأسماء المعروفة المتداولة لواء أبوالفضل العباس وفيلق بدر وجيش المهدي وعصائب أهل الحق وحركة النجباء، وطبعا مليشيات حزب الشيطان من لبنان. ومعظم هؤلاء يعملون سويا تحت رايات ما يُسمى بالحشد الشعبي والذي هو في حقيقته الحشد الشيعي الطائفي المقيت.

وفي الصفحة نفسها نُسب إلى بوب بيير محلل الشؤون الاستخباراتية الأمريكية تأكيده أن أهالي الفلوجة يعتبرون الحرب ضد مدينتهم حربا طائفية، وأنها بالنسبة لهم حرب موت أو حياة لأن هذه المليشيات تسعى لاستئصالهم تحت يافطة حرب داعش.

واليوم وبعد مرور قرابة شهر على التحقيق المشار إليه، تم التأكد فعلا من نوايا هذه المليشيات عبر أفعالها، فكم من المقاطع المصورة والأدلة الدامغة والشهادات الموثقة التي تثبت بلا أدنى شك أن هؤلاء القتلة المجرمون لا يُراعون إلاًّ ولا ذمّة في أهل السنة أيًّا كانوا، وأهل الفلوجة خاصة! كم من الأبرياء الذين عُذّبوا وصُوّروا ثم قُتلوا بدمٍ بارد! وكم من الأجساد السنية البريئة التي تم شواؤها كأنها خرفان سمينة؟ وكم من الشتائم البذيئة التي وُجهت للمعتقلين مباشرة، وإلى أمهات المؤمنين خاصة؟ ولقد وثقت محطة ABC الأمريكية كل هذه الفظائع والمجازر، ولا أحد يريد أن يسمع أو يعقل خاصة في الإدارة الأمريكية.

الخبراء والسياسيون الأمريكيون يعلمون ولكن لا يريدون أن يعلموا! هم يريدون فناءً لأهل السنة، ولعملاء إيران الحاقدين في قم وطهران تمكيناً وقوة! ولذا يُردِّدون باستمرار إن الحرب على داعش ستطول أشهراً عديدة، حتى يتأكدوا تماما من سحل آخر سني وطرد آخر أسرة سنية من الفلوجة. ثم يبدأ بعدها المسلسل ذاته في الموصل والأنبار وغيرها. إنها حرب استئصال بجدارة، ولكن ببطء وهداوة.

لستُ أعلم متى يعي العاقلون حول العالم حجم المؤامرة على إخواننا في العراق والشام؟ والله إنه لمكر لتزول منه الجبال، ويعجب منه إبليس، ويستعيذ منه حتى هولاكو وجنكيز خان!

اللهم تولَّ أمر إخوتنا، واحفظ عليهم أمنهم وحرماتهم وبيوتهم وأموالهم.

نقلاً عن المدينة

