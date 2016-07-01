بالصور.. سقوط 3 قذائف حوثية في الطوال ولا إصابات

أفاد مراسل "العربية" في منطقة #جازان جنوب #السعودية، بسقوط 3 قذائف على قرية شعيب الذيب في محافظة #الطوال الحدودية بين السعودية واليمن قادمة من داخل الأراضي اليمنية دون وقوع إصابات.

هذا وسقطت القذائف صباح اليوم، حيث تأثر أحد المنازل بها، لتتسبب بتلف في الممتلكات دون وقوع إصابات أو وفيات.

هذا ويفرض حرس الحدود السعودي هيمنته على الحرم الحدودي في قطاع الطوال بيقظة رجاله لإحباط مخططات #ميليشيات #الحوثي والمخلوع صالح من اختراق الحد الجنوبي عبر القضاء على حشودهم وآلياتهم والتعامل مع أي تحرك معاد والتصدي له.

وتعتبر الطوال إحدى المناطق التي شهدت مواجهات تكبد فيها #الانقلابيون خسائر كبيرة أجبرتهم على التراجع والاختباء في العمق اليمني.

وتعمل القوات السعودية على استراتيجية الرصد والمراقبة لتحقيق ضربات استباقية لاستهداف تحركات الميليشيات المعادية بالمدفعية والطائرات وراجمات الصواريخ قبل أن يتمكنوا من اختراق #الحدود #السعودية.