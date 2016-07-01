بان كي مون: باستثناء تبرع سعودي لم نحصل على أي موارد

أكد أمين عام الأمم المتحدة #بان_كي_مون أن الحاجة باتت ملحة لتعبئة موارد المنظمة الدولية في مواجهة #الإرهاب، لاسيما في ما يتعلق بتنفيذ استراتيجيات دولية بهذا الشأن. وشدد بان كي مون على أنه باستثناء السعودية، لم تقدم أي موارد تذكر للأمم المتحدة.

وقال بان كي مون: "بينما تتحمل الدول الأعضاء المسؤولية الأولى لتنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، تسعى الأمم المتحدة لتزويد أعضائها بالدعم القوي والمنسق، خاصة من خلال فريق العمل المكلف وبالدرجة الأولى بمسؤولية تنفيذ الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب. وإذا ما أردنا أن نؤثر بصورة بالغة ومستدامة على أرض الواقع، سنحتاج إلى تعبئة الموارد اللازمة لذلك".

وأضاف: "باستثناء #تبرع سخي من #السعودية، لم تُقدم أي موارد جديدة تذكر إلى الأمم المتحدة، في الوقت الذي ازداد فيه الطلب أضعافا مضاعفة. لا يمكن لأي قدر من التنسيق الأممي أن يحظى بأي تأثير دون دعمه بموارد كافية".

هذا وعقدت #الجمعية_العامة للأمم المتحدة اجتماعا لمراجعة استراتيجية الأمم المتحدة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، والتي تراجعها الجمعية العامة مرة كل عامين.

وجاءت هذه المراجعة في الذكرى العاشرة للاستراتيجية، بينما بلغ الإرهاب العالمي ذروته. وتقع مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية على عاتق الدول الأعضاء، بينما يعمل فريق العمل المكلف بتنفيذ هذه الاستراتيجية على ضمان تلبية الأمم المتحدة لاحتياجات الدول الأعضاء وتزويدها بالدعم اللازم.