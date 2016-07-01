لابد من تحرير صنعاء ولو طالت المعركة..

في يوم ٍما.. وفي زمن مضى قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مقولته الشهيرة (لابد من صنعاء ولو طال السفر) حينما كان في مكة ويرغب في السفر إلى صنعاء طلباً للمزيد من العلم والالتقاء بالإمام عبدالرزاق الصنعاني صاحب المصنف المشهور.

هذه المقولة الخالدة مازالت عبر هذه السنوات الطويلة حاضرة في أذهان أبناء الشعوب العربية وخاصة الأدبية والدينية والثقافية لأنها مقولة تعكس بصدق حقيقة وواقع تلك المدينة وتصور مكانة صنعاء ثقافياً وعلمياً في ذلك العصر.

اليوم صنعاء مدينة التاريخ والأدب والثقافة والحضارة والتراث تقع أسيرة بين أيدي طغاة وعصابات انقلابية نشرت الرعب والخوف والفقر والجوع في صنعاء.. عصابات أرادت أن تمسح الهوية العربية التاريخية لهذه المدينة وتحولها إلى هوية صفوية بحتة.. عصابات حولت صنعا من مدينة للكتب والعلم والأدب والقراءة والشعر إلى مدينة للأسلحة بكافة أنواعها.

لكن الإرادة اليمنية الشعبية الوفية المخلصة لوطنها ولعروبتها لم تسكت أمام معالم الاحتلال الصفوي لعاصمة بلادهم فكانت لهم كلمة توحدت في ظلها النخوة العربية وتضامنت معها الإرادة الشعبية العربية من اجل إنقاذ صنعاء واليمن ككل من محاولات الاختطاف الصفوي، وإزالة هذا الخطر الذي حل باليمن وشعب اليمن العظيم في أصعب محنة تعرض لها عبر تاريخه الطويل.

لذلك كان قرار تحرير اليمن أمراً حتمياً فانطلقت بفضل الله وتوفيقه ثم بفضل التحالف العربي معركة (عاصفة الحزم) لتحرير اليمن من ذلك الخطر.. فسارت على بركة الله هذه المعركة في خطوات ثابتة ومباركة من الجنوب وتتالت معها بشائر الخير لليمن وتحققت الانتصارات وتم تطهير معظم أراضي اليمن الشقيق من ذلك الخطر وبدأت معالم الاستقرار والحرية تعم كل الأراضي المحررة من تلك العصابة ومعها بدأت مسيرة البناء..

لكن العاصمة صنعاء التي اعتصم بها جميع عناصر الانقلابيين وأعوانهم أجل قرار تحريرها من قوات التحالف لأسباب إنسانية ومنح الحكمة والرأي والقرار والتشاور والتباحث المزيد من الفرص لعل فيها ما يغني عن استخدام القوة العسكرية رغم إدراك الجميع أن الحوار مع هذه العناصر غير مجد لأن جميع الحوارات السابقة أثبتت أن الحوار معهم يمثل مضيعة للوقت وأنهم دوما يحملون نوايا سيئة لكن رغم ذلك رأت حكمة التحالف منح الحوار فرصة جديدة من خلال جلسات عقدت في الكويت امتدت لأكثر من ستين يوما أكدت في النهاية أن الحوار مع عصابات انقلابية طوال هذه الأشهر كان مضيعة للوقت وأن المنطق ظل دوماً يرفض تفاوض الشرعية مع الانقلابيين.

اليوم أصبحت معركة تحرير صنعاء مطلبا عاجلا لكل اليمنيين وللعرب وللمسلمين من اجل إنقاذ هذه المدينة وسكانها من جور الانقلابيين وأعوانهم.. وأن معركة تحرير صنعاء أصبحت أمراً حتمياً ورغبة يمنية عاجلة لأن زمن الصبر انتهى وأن الشرعية اليمنية لا بد من أن تفرض سيطرتها على العاصمة صنعاء في أسرع وقت من اجل بدء إعمار اليمن وفرض استقراره وإعادته لمكانته الإسلامية والعربية.

اليوم الجميع يترقب وينتظر قرار تحرير صنعاء وسرعة تطهيرها من دنس الانقلابيين وأعوانهم الذين باعوا كرامتهم ووطنيتهم لأهداف وأطماع صفوية رخيصة جداً.. صبراً أهل صنعاء فالفرج قريب جداً.. والعيد سيكون أعياداً تعود معها صنعاء ويعود اليمن بلداً سعيداً للعالم وللعروبة وللحضارة وللعلم.

نقلاً عن الرياض