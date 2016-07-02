الإرهاب في مدينة السلاطين !!

المحظوظ بالسفر لتركيا، وتحديداً لأسطنبول، يُوقن أنّ مدينة السلاطين الجميلة الواقعة على مضيق البسفور الخلّاب، ليست عاصمة تركيا السياحية والاقتصادية فحسْب، بل كما قال نابليون بونابرت «لو كان العالم كلّه دولة واحدة لكانت اسطنبول عاصمته»، وهي تستقطب ٣٠ مليون سائح سنوياً من حول العالم!.

وسيُوقِن أيضاً أنّ أيّ هجمات إرهابية تتعرّض لها ليست ضربة مُوجعة لها وحدها بل لتركيا كلّها، وزعزعة أمنية قد لا تتعافى الدول منها بسرعة!.

وما حدث في مطار أتاتورك في اسطنبول من اقتحامٍ له من قبل الإرهابيين وإطلاقهم النار على من فيه، وتفجير بعضهم لأنفسهم، الأمر الذي أدّى لمقتل عشرات الأشخاص، منهم مواطنون سعوديون، وجرْح عشرات آخرين، يصبّ في هذا الاتجاه، وهو ما يهدف إليه أعداء تركيا في الداخل والخارج!.

أعتقد أنّ على الحكومة التركية التعامل مع الإرهاب كخطر دائم، وأنّ تركيا ليست بمنأى عنه مهما بلغت قوتها العسكرية واعتدادها بنفسها، وأنّ هناك أولويات جديدة تفرض نفسها الآن بقوة، وهي الأهم في نظري، وتتمثل في وقاية البلاد من ويلات الإرهاب الذي تنامى فيها بشكل ملحوظ، ولو على حساب أمور أخرى مهمة مثل تعديل الدستور ليكون رئاسياً بدلاً من برلمانياً، أو الانضمام للإتحاد الأوروبي، أو تطبيع العلاقات مع روسيا، والأولويات الأهم تستدعي مضاعفة الجهود الخاصة بمكافحة الإرهاب، ولا شكّ أنّ الحكومة التركية تُدرك ذلك الآن تمام الإدراك، وهي قادرة على تحقيق الأمن المطلوب لمواطنيها وسُيّاحها، ولأنني أعشق تركيا واسطنبول أقول إنّ إنقاذ البلاد من الإرهاب هو الآن قضية القضايا بينما الأولويات الأخرى هي من بقية القضايا!.

حفظ الله بلادنا، وحفظ الله تركيا حيث سحر الشرق وعبق التاريخ!.

نقلاً عن المدينة