السعودية.. القبض على شاب روّج للرذيلة عبر مواقع التواصل

ألقت شرطة الرياض القبض على شاب استخدم مواقع التواصل الاجتماعي للدعوة إلى الرذيلة دون مراعاة لحرمة الشهر الفضيل أو الآداب الشرعية والنظام العام.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة الرياض العقيد فواز الميمان، أنه من خلال متابعه ما يٌنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد تم رصد أحدهم لقيامه باستخدام برنامج البث المباشر "يوناو" والدعوة من خلاله إلى الرذيلة عبر مقاطع مباشرة لفئات عمرية مستهدفة دون مراعاة لحرمة الشهر الفضيل أو الآداب الشرعية والنظام العام، وما لقته تلك المشاركات والتغريدات من ردود أفعال لدى أفراد المجتمع، مطالبين بالأخذ على يده وضبطه حماية لمتابعيه من صغار السن والمراهقين.

وأضاف في بيان صحفي "وعليه فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد هويته وضبطه و إيداعه مركز الشرطة المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية بحقه".

وأكد الميمان على أهمية تعاون الجميع بالمحافظة على قيمنا والآداب العامة بالإبلاغ الفوري للجهة المختصة بكل ما من شأنه تقويض تلك القيم حفاظا على سلامة مجتمعنا وأمن وطننا.