القوات السعودية تقصف مواقع للحوثيين قبالة جازان

قصفت مدفعيات القوات السعودية المشتركة ليل الجمعة- السبت مواقع للانقلابيين اليمنيين قبالة منطقة #جازان جنوب #السعودية، وذلك ردا على إطلاقهم عدة قذائف باتجاه المحافظات الحدودية السعودية.

وتمكنت القوات السعودية من تحديد مواقع الانقلابيين #الحوثيين واستهدافها بنجاح بعد محاولاتهم الاقتراب من الحدود السعودية لإطلاق قذائفهم.

وعلى الجانب السياسي، مع تعليق جولة المشاورات اليمنية في الكويت بين وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين حتى 15 يوليو، صرح وفد الحكومة بأنه ظل متمسكا بموقفه المستند إلى المرجعيات والإطار العام للمشاورات.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، إن الأزمة بلغت ذروتها وليس أمام المجتمع اليمني سوى أمرين لا ثالث لهما: إما القبول بسلام دائم وشامل يُرغم الميليشيات على إنهاء التمرد والانقلاب، أو إرادة وطنية تفرض السلام بأي وسيلة ولو بالقوة وتُخضع الجميع لسلطة الدولة.