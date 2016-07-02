المدفعية السعودية تدك مجددا مواقع الحوثيين قبالة جازان

قصفت مدفعيات القوات السعودية من جديد السبت، مواقع للانقلابيين الحوثيين قبالة محافظة الموسّم في منطقة جازان السعودية بعد إطلاقهم عدة قذائف تجاه المحافظات الحدودية السعودية المأهولة بالسكان.

واستطاعت القوات السعودية تحديد مواقع الانقلابيين واستهدافها بعد محاولاتهم الاقتراب نحو الحدود السعودية لإطلاق قذائفهم .

هذا وكانت المدفعيات السعودية المشتركة قصفت ليل الجمعة - السبت مواقع للانقلابيين اليمنيين قبالة منطقة #جازان جنوب #السعودية، وذلك ردا على إطلاقهم عدة قذائف باتجاه المحافظات الحدودية السعودية.

أما على الصعيد السياسي أكد بيان صادر من رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أمس الجمعة، حول مستجدات الأوضاع في اليمن، وعلى وجه الخصوص في عدن والمحافظات القريبة منها، أن قيادة #السعودية للتحالف العربي حالت دون انهيار الدولة اليمنية.

ووجه الشكر للإمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون العربي للمساهمة في الحفاظ على #اليمن بعيداً عن الأطماع الإقليمية التي يمتد أثرها إلى أمن الإقليم والوطن العربي كله.

