رمضان شهر الغفران

صحيح أن شهر رمضان قد أوشك على الانتهاء، ولكن هناك الكثير مما رواه القرآن الكريم عنه صلى الله عليه وسلم، أو بعض ما تحدث به سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله جل شأنه: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}.

وفي كتاب من تأليف داود العُمري بعنوان:

شهر رمضان

شهر التربية وتزكية النفوس

تفاصيل واسعة عن شهر رمضان الكريم بالمصحف الشريف، أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذا وقد كتب مقدمة المؤلف معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة.

ومما قال معاليه في التقديم: «من عظيم فضل الله وتوفيقه ولطفه بعباده أن جعل مواسم للخيرات تعيش فيها النفوس، تتقلب فيها بالطاعة فتربى وتزكى النفوس في أيامها ولياليها وشعائرها التي شرعها الله في كتابه وسنة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، ومن ذلك شهر رمضان فقد قال الله تعالى: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان}. وما زالت أقلام أهل الإسلام تنشر فضائل ذلك الشهر وتستقرئ أثره وحكمه وأحكامه، ومن تلك الكتابات ما كتبه فضيلة الشيخ داود العُمري في رسالته القيمة التي عنوانها (شهر رمضان شهر التربية وتزكية النفوس)، حيث بين من خلال مباحثه وكشف مواطن التربية والتزكية العائدة على النفوس الصادقة في سيرها إلى الله والتي تسعى للجمع بين القوة العلمية والعملية نحو العبودية لله بتزكية أقوالها وأفعالها وفق آيات الله وكريم وحيه سبحانه جل ثناؤه، فبارك الله لفضيلته ما خطت يمينه وجعله في ميزان حسناته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً».

وفي المقدمة قال المؤلف: «يقول العلماء: «الصيام إمساك مخصوص» فلما قالوا: إمساك مخصوص على هذا الوجه المخصوص الذي هو النية المخصوصة بالفريضة والنافلة فخرج الإمساك عن الطعام لمعنى الصحة، كأن يصوم المسلم تطوعاً ويمتنع عن الأكل والشرب لتقوية بدنه، أو تخفيف وزنه، أو نحو ذلك، لكن لو نوى أن يصوم يوما ويفطر يوما تقربا إلى الله تعالى، وطلب من الله جل وعلا صلاح بدنه وذهاب الأمراض عن جسده تبعاً فإن هذا لا يضر إن شاء الله تعالى».

السطر الأخير:

وما يكُ من رزقي فليس يفوتني

ولو كان في قاع البحار العوامق

نقلاً عن عكاظ