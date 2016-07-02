شرطة جازان تحبط تهريب أكثر من 14 ألف ذخيرة حية

تمكنت شرطة منطقة جازان، ممثلة بمخفر شرطة الحشر، من إحباط تهريب أكثر من 14 ألف طلقة حية بجبال الحشر الحدودي بين السعودية واليمن.

وقد أوضحت شرطة منطقة جازان في بيانها أنه أثناء قيام دوريات جبال الحشر بمهامها الميدانية بعقبة الشقبة التابعة لجبال الحشر، اشتبهت بمركبة بيك اب يستقلها مواطن سعودي، وبالاقتراب منه حاول الفرار، ولكن تم تضييق الخناق عليه وإيقافه وإجراء تفتيش دقيق للمركبة، ما أسفر عن وجود 14500 طلقة حية لسلاح من نوع كلاشينكوف كانت مخبأة بطريقة محكمة تحت غطاء صندوق المركبة، وقد تم إحالة أوراق القضية لجهة الاختصاص.