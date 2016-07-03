السعودية.. أول مجمع اتصالات نسائي بالرياض قريباً

أكد عبدالمنعم الشهري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للبرامج الخاصة أن جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الداعمة لتوطين قطاع الاتصالات تأسيس أول مجمع اتصالات نسائي في المملكة تحتضنه العاصمة #الرياض قريباً.

وأشار الشهري إلى أن قرار قصر العمل على السعوديين والسعوديات في بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها سيفتح مجالات جديدة لتوظيف المرأة #السعودية أو امتلاكها لمشاريع في قطاع الاتصالات، كما سيمكن أصحاب أو سيدات الأعمال من الاستفادة مما تمتلكه المرأة العاملة من صفات تتمثل في قدرتها الإنتاجية العالية والاستدامة في العمل في بيئة محفزة ومستقرة ولائقة، ورسمت البرامج التمويلية والتدريبية التي قدمتها منظومة العمل والتنمية والاجتماعية، خارطة طريق للكثير من السعوديين والسعوديات للدخول والاستثمار في قطاع الاتصالات.

وسيحظى مجمع الاتصالات النسائي الواقع في حي #غرناطة بالرياض، بدعم تمويلي مالي للقوى النسائية الوطنية التي ستتسلم إدارة هذه المتاجر، وذلك من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) شأنها في ذلك شأن المحال والمتاجر المدعومة الأخرى، علاوة على حزم البرامج التدريبية التي قدمتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مختلف الكليات والمعاهد التابعة لها للراغبين العمل والاستثمار في قطاع الاتصالات، كما سيسهم البنك السعودي للتسليف والادخار في تقديم قروض حسنة قد تصل إلى ما قيمته 200 الف ريال لكل شاب وشابة يرغبون الاستثمار في قطاع الاتصالات وذلك سيرا مع القرار الوزاري القاضي بتوطين قطاع الاتصالات وقصر العمل فيه على السعوديين والسعوديات.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد للبرامج الخاصة، أن إدارة المجمع الذي يضم أكثر من 40 محلاً تجاريا خصصت وسائل نقل للعاملات السعوديات، تخطيا للتحديات التي قد تواجه عملهن في القطاع.