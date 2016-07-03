الصندوق السعودي للوقف

في الكويت هناك أكثر من 12 صندوقاً وقفياً تتفاوت خدماتها وتتنوع أساليب عطاءاتها لتعزيز القيم الإنسانية ومد يد العون والمساعدة للمؤسسات الإسلامية والاجتماعية والتعليمية والصحية والخيرية والبيئية وغيرها، فهناك الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه، والصندوق الوقفي للثقافة والفكر، والصندوق الوقفي للتنمية والصحة، والصندوق الوقفي لرعاية المساجد، والصندوق الوقفي للبيئة، والصندوق الوقفي للتنمية العلمية، وهكذا.

وفي البحرين تم تأسيس صندوق للوقف برعاية المصرف المركزي وبشراكة مع يونيكورن للاستثمار وبيت التمويل الكويتي ودلة البركة وغيرها لتقديم الدعم للبرامج الاجتماعية والصحية والتعليمية والخيرية.

وفي خارج الإقليم تستند جامعة «هارفرد» على أوقاف بقيمة 36 مليار دولار مقابل 22.8 مليار لجامعة ييل، و18 مليارا لجامعة ستانفورد، و16 مليارا لجامعة برينستون، وتسعة مليارات لجامعة كمبردج، وستة مليارات لجامعة أكسفورد، وليس بخاف على أحد أن مؤسسات كمؤسسة فورد ومؤسسة كارينجي ومؤسسة بيل وميليدا ومركز بحوث التنمية الدولية والمعهد الدولي للتعليم ومؤسسة اوكسفام وغيرها من سائر المؤسسات الدولية المعروفه تعتمد هي الأخرى على قائمة طويلة من الأصول والأوقاف التي تضمن لها الاستقلالية عن الدول والاعتماد على الذات.

في المملكة تقدر الأصول الوقفية بتريليوني ريال، معظمها عقارية، تبلغ حصة الدولة منها ما يوازي 500 مليار، وهي في الغالب أصول مبعثرة وتفتقد الفهرسة الهيكلية، وهو ما يتطلب معها ضرورة الالتفات لهذا القطاع وتنميته وإعادة تنظيمه وإحياء دوره الاجتماعي المباشر، والفرصة ستكون سانحة أكثر من أي بلد آخر لإقامة صندوق (صناديق) أو بنك وقفي يكون منتجاً للصكوك التمويلية ومصدراً استثمارياً لدعم المشاريع الإسلامية والصحية والتعليمية والخيرية وإعادة إنتاج هذه الثقافة محلياً في سبيل الاعتماد على الذات، ومن موارد دائمة للتمويل، خصوصا أن مؤسساتنا الاجتماعية والصحية والتعليمية والخيرية التي تعاني من فقر في التمويل اعتادت على الإنفاق الحكومي المباشر أو التبرع الجاري، في حين تعاني من نقص كبير في الأصول والاستثمارات.

نقلاً عن عكاظ